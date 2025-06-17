Сьогоднішня ціна Bizzy by Virtuals (BIZ)

Поточна ціна Bizzy by Virtuals (BIZ) сьогодні становить 0,00471459 USD з ринковою капіталізацією $ 4,71M USD. Ціна BIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bizzy by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bizzy by Virtuals протягом дня — +12,64%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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