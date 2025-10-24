Інформація щодо ціни BizAuto (BIZA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0324594$ 0,0324594 $ 0,0324594 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,53% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,66%

Актуальна ціна BizAuto (BIZA) становить --. За останні 24 години BIZA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIZA становить $ 0,0324594, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIZA змінився на +0,53% за останню годину, +1,56% за 24 години та на -27,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BizAuto (BIZA)

Ринкова капіталізація $ 689,62K$ 689,62K $ 689,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 811,03K$ 811,03K $ 811,03K Циркуляційне постачання 3,23B 3,23B 3,23B Загальна пропозиція 3 800 000 000,0 3 800 000 000,0 3 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BizAuto — $ 689,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIZA — 3,23B, зі загальною пропозицією 3800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 811,03K.