Сьогоднішня ціна Bivreost (BI)

Поточна ціна Bivreost (BI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bivreost:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.29 USD

- зміна ціни Bivreost протягом дня — -9.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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