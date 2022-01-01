Токеноміка Bitxor (BXR) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitxor (BXR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitxor (BXR) What is the project about? BITXOR is a multi-layer decentralized POS (Proof-of-Stake) mining blockchain that enables reliable and easy-to-use application integration for scalability. What makes your project unique? Bitxor allows high customization at both the network and single-node levels. However, the entire network configuration, specified in the config-network.properties, must be the same for all nodes. Somewhat the node-specific design may vary among all nodes in the same network, which can be changed in config-node.properties. Bitxor has been designed to use an add-on/extension approach rather than supporting Turing-complete smart contracts. While complete smart contracts may allow greater flexibility for the user, they are also more error-prone from the user's perspective. An add-on model limits the operations performed on a blockchain and consequently has a smaller strike surface. In addition, it is much easier to optimize the performance of a single set of processes rather than an unlimited set. These features allow Bitxor to achieve the high performance it was designed for History of your project. had its beginnings as a test project between a community of buying and selling Cryptocurrencies (OTC), we initially held the decision to develop a collection token with the Tron network, which aims to maintain the core essence of decentralization throughout our CosmoSystem (August 2022). Shortly thereafter, a multidisciplinary team of highly talented professionals from Latin America and companies such as Kriptxor Corp, Microsula S.A. and Focus On Results S.A., where new ideas began to emerge, including the development of our own Blockchain. What’s next for your project? Bitxor is currently on the phase 8 of our Roadmap which is the "Exchanges Listing Phase" and this entails the kickoff of negotiations to list on cryptocurrency exchanges worldwide What can your token be used for? DApps Start-Stake Control-Stake Synthetics Swap PoS Mining Офіційний вебсайт: https://www.bitxor.org Whitepaper: https://www.bitxor.org/whitepaper-en.pdf Купити BXR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitxor (BXR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitxor (BXR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 11,12K $ 11,12K $ 11,12K Історичний максимум: $ 0,058367 $ 0,058367 $ 0,058367 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bitxor (BXR)

Токеноміка Bitxor (BXR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitxor (BXR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BXR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BXR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BXR, досліджуйте ціну токена BXR в реальному часі!

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