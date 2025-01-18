Ціна Bitxor (BXR)
Поточна ціна Bitxor (BXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitxor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.67 USD
- зміна ціни Bitxor протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BXR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BXR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitxor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitxor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitxor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitxor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|+17.52%
|60 днів
|$ 0
|+88.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitxor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.02%
+20.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? BITXOR is a multi-layer decentralized POS (Proof-of-Stake) mining blockchain that enables reliable and easy-to-use application integration for scalability. What makes your project unique? Bitxor allows high customization at both the network and single-node levels. However, the entire network configuration, specified in the config-network.properties, must be the same for all nodes. Somewhat the node-specific design may vary among all nodes in the same network, which can be changed in config-node.properties. Bitxor has been designed to use an add-on/extension approach rather than supporting Turing-complete smart contracts. While complete smart contracts may allow greater flexibility for the user, they are also more error-prone from the user's perspective. An add-on model limits the operations performed on a blockchain and consequently has a smaller strike surface. In addition, it is much easier to optimize the performance of a single set of processes rather than an unlimited set. These features allow Bitxor to achieve the high performance it was designed for History of your project. had its beginnings as a test project between a community of buying and selling Cryptocurrencies (OTC), we initially held the decision to develop a collection token with the Tron network, which aims to maintain the core essence of decentralization throughout our CosmoSystem (August 2022). Shortly thereafter, a multidisciplinary team of highly talented professionals from Latin America and companies such as Kriptxor Corp, Microsula S.A. and Focus On Results S.A., where new ideas began to emerge, including the development of our own Blockchain. What’s next for your project? Bitxor is currently on the phase 8 of our Roadmap which is the "Exchanges Listing Phase" and this entails the kickoff of negotiations to list on cryptocurrency exchanges worldwide What can your token be used for? 1. DApps 2. Start-Stake 3. Control-Stake 4. Synthetics 5. Swap 6. PoS Mining
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BXR до AUD
A$--
|1 BXR до GBP
￡--
|1 BXR до EUR
€--
|1 BXR до USD
$--
|1 BXR до MYR
RM--
|1 BXR до TRY
₺--
|1 BXR до JPY
¥--
|1 BXR до RUB
₽--
|1 BXR до INR
₹--
|1 BXR до IDR
Rp--
|1 BXR до PHP
₱--
|1 BXR до EGP
￡E.--
|1 BXR до BRL
R$--
|1 BXR до CAD
C$--
|1 BXR до BDT
৳--
|1 BXR до NGN
₦--
|1 BXR до UAH
₴--
|1 BXR до VES
Bs--
|1 BXR до PKR
Rs--
|1 BXR до KZT
₸--
|1 BXR до THB
฿--
|1 BXR до TWD
NT$--
|1 BXR до CHF
Fr--
|1 BXR до HKD
HK$--
|1 BXR до MAD
.د.م--