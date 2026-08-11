Сьогоднішня ціна BitVault Signal

Поточна ціна BitVault Signal ($BV7X) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $BV7X до USD становить $ 0 за $BV7X.

BitVault Signal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 385 332, з циркуляційною пропозицією у 100,00B $BV7X. Протягом останніх 24 годин $BV7X торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $BV7X змінився на +0,14% за останню годину та на -17,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BitVault Signal ($BV7X)

Ринкова капіталізація $ 385,33K$ 385,33K $ 385,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 385,33K$ 385,33K $ 385,33K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BitVault Signal — $ 385,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $BV7X — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385,33K.