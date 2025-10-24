Інформація щодо ціни Bitty Baby (BITBABY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) -6,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,37%

Актуальна ціна Bitty Baby (BITBABY) становить --. За останні 24 години BITBABY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITBABY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITBABY змінився на -0,53% за останню годину, -6,92% за 24 години та на -24,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitty Baby (BITBABY)

Ринкова капіталізація $ 18,18K$ 18,18K $ 18,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,18K$ 18,18K $ 18,18K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 973 313,052484 999 973 313,052484 999 973 313,052484

Поточна ринкова капіталізація Bitty Baby — $ 18,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITBABY — 999,97M, зі загальною пропозицією 999973313.052484. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,18K.