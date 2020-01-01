Токеноміка BITT (BITT) Дізнайтеся ключову інформацію про BITT (BITT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BITT (BITT) BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Офіційний вебсайт: https://www.bittoken.club/ Купити BITT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BITT (BITT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BITT (BITT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,09K $ 3,09K $ 3,09K Загальна пропозиція: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Циркуляційна пропозиція: $ 9,70M $ 9,70M $ 9,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,38K $ 13,38K $ 13,38K Історичний максимум: $ 0,652968 $ 0,652968 $ 0,652968 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00031847 $ 0,00031847 $ 0,00031847 Дізнайтеся більше про ціну BITT (BITT)

Токеноміка BITT (BITT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BITT (BITT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BITT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BITT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BITT, досліджуйте ціну токена BITT в реальному часі!

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