Ціна BITT (BITT)
Поточна ціна BITT (BITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90K USD. Ціна BITT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BITT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.16 USD
- зміна ціни BITT протягом дня — -18.43%
- циркуляційна пропозиція – 9.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BITT до USD становила $ -0.000184100425320111.
За останні 30 днів зміна ціни BITT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BITT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BITT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000184100425320111
|-18.43%
|30 днів
|$ 0
|-30.29%
|60 днів
|$ 0
|+15.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BITT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-18.43%
+6.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.
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