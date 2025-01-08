Сьогоднішня ціна BITT (BITT)

Поточна ціна BITT (BITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90K USD. Ціна BITT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.16 USD

- зміна ціни BITT протягом дня — -18.43%

- циркуляційна пропозиція – 9.70M USD

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