Що таке Bitswift ( BITS)

Bitswift is a business-focused blockchain project based out of Canada. Companies exist behind Bitswift to facilitate the integration of the Bitswift blockchain and related products and services into business. The Bitswift blockchain has been operating since 2014 with a growing community, companies, and customers. Bitswift is at the leading edge of blockchain integration into business. Bitswift tokens can be used on the Bitswift blockchain and within Bitswifts products and services such as Bitswift.cash crypto gateway service.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitswift (BITS) Офіційний вебсайт