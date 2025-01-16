Ціна BitSwap (BITS)
Поточна ціна BitSwap (BITS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.96 USD
- зміна ціни BitSwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.78%
|60 днів
|$ 0
|+18.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitSwap, where potential unfolds in privacy. The $BITS solution has been engineered to uphold privacy and security in a multi-chain environment.
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