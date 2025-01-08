Сьогоднішня ціна BitStarters (BITS)

Поточна ціна BitStarters (BITS) сьогодні становить 0.00223941 USD з ринковою капіталізацією $ 61.32K USD. Ціна BITS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitStarters:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.07 USD

- зміна ціни BitStarters протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 27.38M USD

Отримуйте оновлення цін BITS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BITS.