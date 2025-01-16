Сьогоднішня ціна BitStable Finance ($BSSB)

Поточна ціна BitStable Finance ($BSSB) сьогодні становить 0.122501 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BSSB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitStable Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD

- зміна ціни BitStable Finance протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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