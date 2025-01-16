Ціна BitStable Finance ($BSSB)
Поточна ціна BitStable Finance ($BSSB) сьогодні становить 0.122501 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BSSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitStable Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD
- зміна ціни BitStable Finance протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitStable Finance до USD становила $ +0.00110166.
За останні 30 днів зміна ціни BitStable Finance до USD становила $ -0.0526881211.
За останні 60 днів зміна ціни BitStable Finance до USD становила $ -0.0129928235.
За останні 90 днів зміна ціни BitStable Finance до USD становила $ -0.0085111616518959.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00110166
|+0.91%
|30 днів
|$ -0.0526881211
|-43.01%
|60 днів
|$ -0.0129928235
|-10.60%
|90 днів
|$ -0.0085111616518959
|-6.49%
Останній аналіз цін BitStable Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+0.91%
+6.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitStable enables the generation of stablecoin DAII against the bitcoin ecosystem collateral assets.
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