Ціна Bitspawn (SPWN)
Поточна ціна Bitspawn (SPWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.37K USD. Ціна SPWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitspawn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.00 USD
- зміна ціни Bitspawn протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 718.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitspawn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitspawn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitspawn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitspawn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+34.61%
|60 днів
|$ 0
|+451.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitspawn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+122.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitspawn is a gaming blockchain protocol built for digital athletes and social gamers.
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