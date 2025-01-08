Сьогоднішня ціна Bitspawn (SPWN)

Поточна ціна Bitspawn (SPWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.37K USD. Ціна SPWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitspawn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.00 USD

- зміна ціни Bitspawn протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 718.64M USD

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