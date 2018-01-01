Токеноміка Bitrue Coin (BTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitrue Coin (BTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitrue Coin (BTR) Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. Офіційний вебсайт: https://www.bitrue.com/ Купити BTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitrue Coin (BTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitrue Coin (BTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,56M $ 12,56M $ 12,56M Загальна пропозиція: $ 801,31M $ 801,31M $ 801,31M Циркуляційна пропозиція: $ 347,39M $ 347,39M $ 347,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,97M $ 28,97M $ 28,97M Історичний максимум: $ 0,594476 $ 0,594476 $ 0,594476 Історичний мінімум: $ 0,01420728 $ 0,01420728 $ 0,01420728 Поточна ціна: $ 0,0363325 $ 0,0363325 $ 0,0363325 Дізнайтеся більше про ціну Bitrue Coin (BTR)

Токеноміка Bitrue Coin (BTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitrue Coin (BTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTR, досліджуйте ціну токена BTR в реальному часі!

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