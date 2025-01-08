Ціна Bitrue Coin (BTR)
Поточна ціна Bitrue Coin (BTR) сьогодні становить 0.059862 USD з ринковою капіталізацією $ 19.99M USD. Ціна BTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitrue Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.53M USD
- зміна ціни Bitrue Coin протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 334.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitrue Coin до USD становила $ -0.00025854806970685.
За останні 30 днів зміна ціни Bitrue Coin до USD становила $ -0.0029474552.
За останні 60 днів зміна ціни Bitrue Coin до USD становила $ +0.0481895505.
За останні 90 днів зміна ціни Bitrue Coin до USD становила $ +0.02514207273525615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025854806970685
|-0.43%
|30 днів
|$ -0.0029474552
|-4.92%
|60 днів
|$ +0.0481895505
|+80.50%
|90 днів
|$ +0.02514207273525615
|+72.41%
Останній аналіз цін Bitrue Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.43%
+5.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.
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