Сьогоднішня ціна Bitrue Coin (BTR)

Поточна ціна Bitrue Coin (BTR) сьогодні становить 0.059862 USD з ринковою капіталізацією $ 19.99M USD. Ціна BTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitrue Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.53M USD

- зміна ціни Bitrue Coin протягом дня — -0.43%

- циркуляційна пропозиція – 334.32M USD

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