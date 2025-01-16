Сьогоднішня ціна Bitrock Wallet Token (BRW)

Поточна ціна Bitrock Wallet Token (BRW) сьогодні становить 0.00414829 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitrock Wallet Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.91 USD

- зміна ціни Bitrock Wallet Token протягом дня — -1.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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