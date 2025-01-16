Ціна Bitrock Wallet Token (BRW)
Поточна ціна Bitrock Wallet Token (BRW) сьогодні становить 0.00414829 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitrock Wallet Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.91 USD
- зміна ціни Bitrock Wallet Token протягом дня — -1.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitrock Wallet Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitrock Wallet Token до USD становила $ -0.0008194992.
За останні 60 днів зміна ціни Bitrock Wallet Token до USD становила $ +0.0024194113.
За останні 90 днів зміна ціни Bitrock Wallet Token до USD становила $ +0.000938121244472046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.84%
|30 днів
|$ -0.0008194992
|-19.75%
|60 днів
|$ +0.0024194113
|+58.32%
|90 днів
|$ +0.000938121244472046
|+29.22%
Останній аналіз цін Bitrock Wallet Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-1.84%
+59.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitrock Wallet is the first Native Crypto Wallet for Bitrock Chain ecosystem and popular EVM Chain.
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