Сьогоднішня ціна Bitrock

Поточна ціна Bitrock (BROCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BROCK до USD становить $ 0 за BROCK.

Bitrock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 671,34, з циркуляційною пропозицією у 100,00M BROCK. Протягом останніх 24 годин BROCK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,314314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BROCK змінився на -- за останню годину та на -10,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53,89.

Ринкова інформація щодо Bitrock (BROCK)

Ринкова капіталізація $ 15,67K$ 15,67K $ 15,67K Обсяг (за 24 год) $ 53,89$ 53,89 $ 53,89 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,67K$ 15,67K $ 15,67K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitrock — $ 15,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,89. Циркуляційна пропозиція BROCK — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,67K.