Ціна Bitrium (BTRM)
Поточна ціна Bitrium (BTRM) сьогодні становить 0.458615 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitrium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.70K USD
- зміна ціни Bitrium протягом дня — -6.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitrium до USD становила $ -0.0318534435127134.
За останні 30 днів зміна ціни Bitrium до USD становила $ -0.0723561013.
За останні 60 днів зміна ціни Bitrium до USD становила $ +0.0212232804.
За останні 90 днів зміна ціни Bitrium до USD становила $ +0.02666237288957113.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0318534435127134
|-6.49%
|30 днів
|$ -0.0723561013
|-15.77%
|60 днів
|$ +0.0212232804
|+4.63%
|90 днів
|$ +0.02666237288957113
|+6.17%
Останній аналіз цін Bitrium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-6.49%
+1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitrium (BTRM) functions as the native token of Bitrium, a decentralized platform for presale digital assets. Through the application of blockchain technology, Bitrium's objective is to provide users with the capability to invest in promising and high-potential digital assets at an early phase within a secure, transparent, and easily accessible framework. Furthermore, it seeks to empower users to fully capitalize on the opportunities presented by blockchain technology. BTRM is integral to the Bitrium ecosystem, enabling user transactions on the platform and underpinning incentive mechanisms.
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