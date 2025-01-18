Сьогоднішня ціна Bitrium (BTRM)

Поточна ціна Bitrium (BTRM) сьогодні становить 0.458615 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitrium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.70K USD

- зміна ціни Bitrium протягом дня — -6.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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