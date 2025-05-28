Сьогоднішня ціна Bitra (BTR)

Поточна ціна Bitra (BTR) сьогодні становить 1 142,41 USD з ринковою капіталізацією $ 116,26K USD. Ціна BTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitra протягом дня — +46,48%

- циркуляційна пропозиція – 100,00 USD

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