Ціна Bitra (BTR)
Поточна ціна Bitra (BTR) сьогодні становить 1 142,41 USD з ринковою капіталізацією $ 116,26K USD. Ціна BTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bitra протягом дня — +46,48%
- циркуляційна пропозиція – 100,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitra до USD становила $ +362,48.
За останні 30 днів зміна ціни Bitra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +362,48
|+46,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,11%
+46,48%
+73,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.
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