Ціна BitPRO (BPRO)
Поточна ціна BitPRO (BPRO) сьогодні становить 126,835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitPRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.67K USD
- зміна ціни BitPRO протягом дня — +1.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BPRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BPRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitPRO до USD становила $ +1,286.83.
За останні 30 днів зміна ціни BitPRO до USD становила $ +1,824.9527140000.
За останні 60 днів зміна ціни BitPRO до USD становила $ +15,846.0673075000.
За останні 90 днів зміна ціни BitPRO до USD становила $ +43,545.67226143858.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,286.83
|+1.02%
|30 днів
|$ +1,824.9527140000
|+1.44%
|60 днів
|$ +15,846.0673075000
|+12.49%
|90 днів
|$ +43,545.67226143858
|+52.28%
Останній аналіз цін BitPRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+1.02%
+9.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Money On Chain provides DeFi solutions made by bitcoiners. Money On Chain brings Bitcoin to mass adoption. To that end, it offers solutions to meet the needs of different types of users: A fully bitcoin-collateralized stablecoin (DoC). A leveraged bitcoin token conceived for the long term bitcoin holder (BPro). A governance token for staking, to vote changes in the protocol and more All this, without counterparty risk since you don't need to deliver your private keys. To make this possible we developed a unique mathematical-financial model, with proven robustness even in the most extreme market situations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BPRO до AUD
A$204,204.35
|1 BPRO до GBP
￡104,004.7
|1 BPRO до EUR
€123,029.95
|1 BPRO до USD
$126,835
|1 BPRO до MYR
RM570,757.5
|1 BPRO до TRY
₺4,493,764.05
|1 BPRO до JPY
¥19,826,847.2
|1 BPRO до RUB
₽12,999,319.15
|1 BPRO до INR
₹10,981,374.3
|1 BPRO до IDR
Rp2,079,261,962.4
|1 BPRO до PHP
₱7,426,189.25
|1 BPRO до EGP
￡E.6,392,484
|1 BPRO до BRL
R$773,693.5
|1 BPRO до CAD
C$182,642.4
|1 BPRO до BDT
৳15,410,452.5
|1 BPRO до NGN
₦197,562,001.05
|1 BPRO до UAH
₴5,341,021.85
|1 BPRO до VES
Bs6,849,090
|1 BPRO до PKR
Rs35,359,061.3
|1 BPRO до KZT
₸67,321,481.3
|1 BPRO до THB
฿4,361,855.65
|1 BPRO до TWD
NT$4,171,603.15
|1 BPRO до CHF
Fr115,419.85
|1 BPRO до HKD
HK$986,776.3
|1 BPRO до MAD
.د.م1,273,423.4