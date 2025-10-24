Інформація щодо ціни BitPill (BITPILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,80%

Актуальна ціна BitPill (BITPILL) становить --. За останні 24 години BITPILL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITPILL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITPILL змінився на -- за останню годину, +0,19% за 24 години та на +8,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BitPill (BITPILL)

Ринкова капіталізація $ 5,81K$ 5,81K $ 5,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,81K$ 5,81K $ 5,81K Циркуляційне постачання 998,45M 998,45M 998,45M Загальна пропозиція 998 448 330,905374 998 448 330,905374 998 448 330,905374

Поточна ринкова капіталізація BitPill — $ 5,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITPILL — 998,45M, зі загальною пропозицією 998448330.905374. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,81K.