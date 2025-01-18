Ціна Bitpanda Ecosystem (BEST)
Поточна ціна Bitpanda Ecosystem (BEST) сьогодні становить 0.693586 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitpanda Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.50 USD
- зміна ціни Bitpanda Ecosystem протягом дня — -4.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BEST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEST.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitpanda Ecosystem до USD становила $ -0.0343159100414039.
За останні 30 днів зміна ціни Bitpanda Ecosystem до USD становила $ -0.1206484523.
За останні 60 днів зміна ціни Bitpanda Ecosystem до USD становила $ +0.2527330281.
За останні 90 днів зміна ціни Bitpanda Ecosystem до USD становила $ +0.1475569998630832.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0343159100414039
|-4.71%
|30 днів
|$ -0.1206484523
|-17.39%
|60 днів
|$ +0.2527330281
|+36.44%
|90 днів
|$ +0.1475569998630832
|+27.02%
Останній аналіз цін Bitpanda Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-4.71%
-0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEST до AUD
A$1.11667346
|1 BEST до GBP
￡0.56874052
|1 BEST до EUR
€0.67277842
|1 BEST до USD
$0.693586
|1 BEST до MYR
RM3.121137
|1 BEST до TRY
₺24.57375198
|1 BEST до JPY
¥108.42136352
|1 BEST до RUB
₽71.08562914
|1 BEST до INR
₹60.05067588
|1 BEST до IDR
Rp11,370.26047584
|1 BEST до PHP
₱40.6094603
|1 BEST до EGP
￡E.34.9567344
|1 BEST до BRL
R$4.2308746
|1 BEST до CAD
C$0.99876384
|1 BEST до BDT
৳84.270699
|1 BEST до NGN
₦1,080.35036118
|1 BEST до UAH
₴29.20690646
|1 BEST до VES
Bs37.453644
|1 BEST до PKR
Rs193.35790508
|1 BEST до KZT
₸368.14157708
|1 BEST до THB
฿23.85242254
|1 BEST до TWD
NT$22.81204354
|1 BEST до CHF
Fr0.63116326
|1 BEST до HKD
HK$5.39609908
|1 BEST до MAD
.د.م6.96360344