Сьогоднішня ціна Bitpanda Ecosystem (BEST)

Поточна ціна Bitpanda Ecosystem (BEST) сьогодні становить 0.693586 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitpanda Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.50 USD

- зміна ціни Bitpanda Ecosystem протягом дня — -4.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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