Ціна Bitoro (BTORO)
Поточна ціна Bitoro (BTORO) сьогодні становить 0.00586709 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна BTORO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitoro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.64K USD
- зміна ціни Bitoro протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 185.22M USD
Отримуйте оновлення цін BTORO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTORO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitoro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitoro до USD становила $ +0.0270163999.
За останні 60 днів зміна ціни Bitoro до USD становила $ +0.0242472109.
За останні 90 днів зміна ціни Bitoro до USD становила $ +0.0042714405339193854.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ +0.0270163999
|+460.47%
|60 днів
|$ +0.0242472109
|+413.27%
|90 днів
|$ +0.0042714405339193854
|+267.69%
Останній аналіз цін Bitoro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-0.00%
-1.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitoro consists of BitoroCore, a cutting-edge Layer-1 blockchain, and its flagship app, the Bitoro Network—a decentralized exchange (DEX) built to redefine trading. Together, they form a comprehensive ecosystem for professional traders, developers, and institutions. BitoroCore is engineered for the future of decentralized finance (DeFi). Built on the Cosmos SDK, it provides unmatched scalability, liquidity, and composability. Optimized for perpetuals, options, and prediction markets, it empowers seamless trading with features like EVM compatibility, gas-free transactions, and a single margin account. Secured by CometBFT's proof-of-stake consensus and powered by BTORO, the native token, BitoroCore delivers decentralization, speed, and reliability. Since its launch just seven months ago (March 2024), Bitoro Network has achieved remarkable milestones: over $5.6 billion in trading volume, nearly 70,000 active users, and 75 million BTORO tokens staked—representing nearly half the circulating supply. This success lays the foundation for BitoroCore’s evolution into a full-stack decentralized ecosystem. BitoroCore bridges digital and real-world assets (RWAs), creating a modular, open-source framework for community-driven innovation. Its high-throughput, low-latency performance is tailored to meet the demands of institutional-grade trading. Moreover, its design ensures that all aspects of the ecosystem — from trading to governance — operate transparently on-chain, putting power into the hands of BTORO holders. Join the movement shaping the future of finance. Whether by staking BTORO, participating in governance, or building the next generation of DeFi applications, the possibilities with Bitoro are limitless. The future of trust, transparency, and financial empowerment begins here.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTORO до AUD
A$0.0092700022
|1 BTORO до GBP
￡0.004693672
|1 BTORO до EUR
€0.0055737355
|1 BTORO до USD
$0.00586709
|1 BTORO до MYR
RM0.0256391833
|1 BTORO до TRY
₺0.2091030876
|1 BTORO до JPY
¥0.9154420527
|1 BTORO до RUB
₽0.5732733639
|1 BTORO до INR
₹0.5056258162
|1 BTORO до IDR
Rp94.6304706227
|1 BTORO до PHP
₱0.3417579925
|1 BTORO до EGP
￡E.0.2948212725
|1 BTORO до BRL
R$0.0346745019
|1 BTORO до CAD
C$0.0083899387
|1 BTORO до BDT
৳0.7157263091
|1 BTORO до NGN
₦9.1387553967
|1 BTORO до UAH
₴0.2459484128
|1 BTORO до VES
Bs0.32855704
|1 BTORO до PKR
Rs1.6338085523
|1 BTORO до KZT
₸3.0399153417
|1 BTORO до THB
฿0.1968995404
|1 BTORO до TWD
NT$0.1920885266
|1 BTORO до CHF
Fr0.005280381
|1 BTORO до HKD
HK$0.0456459602
|1 BTORO до MAD
.د.م0.0584948873