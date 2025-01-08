Сьогоднішня ціна BitOrbit (BITORB)

Поточна ціна BitOrbit (BITORB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.32K USD. Ціна BITORB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitOrbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.49 USD

- зміна ціни BitOrbit протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 44.00M USD

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