Сьогоднішня ціна BITO Coin (BITO)

Поточна ціна BITO Coin (BITO) сьогодні становить 0.079656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITO Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.28K USD

- зміна ціни BITO Coin протягом дня — +3.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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