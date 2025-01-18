Ціна BITO Coin (BITO)
Поточна ціна BITO Coin (BITO) сьогодні становить 0.079656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BITO Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.28K USD
- зміна ціни BITO Coin протягом дня — +3.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BITO Coin до USD становила $ +0.00241158.
За останні 30 днів зміна ціни BITO Coin до USD становила $ +0.0043937930.
За останні 60 днів зміна ціни BITO Coin до USD становила $ +0.0077855694.
За останні 90 днів зміна ціни BITO Coin до USD становила $ +0.00521635697860746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00241158
|+3.12%
|30 днів
|$ +0.0043937930
|+5.52%
|60 днів
|$ +0.0077855694
|+9.77%
|90 днів
|$ +0.00521635697860746
|+7.01%
Останній аналіз цін BITO Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+3.12%
+5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BITO Coin is a type of token issued via the BitoPro International Digital Asset Exchange (“BitoPro”). When used as a mean of the transaction or withdraw fee, one enjoys very favorable discounts. To the extent permitted by the applicable laws of each jurisdiction, purchasers may at each BitoPro operation center submit payment in BITO Coin to generate TT Codes for the purpose of withdrawing legal tender denominated in local currency. In terms of token sales, BITO Coin may be used to pay sales and issuance related fees.
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