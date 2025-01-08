Ціна BitNomad (BNOM)
Поточна ціна BitNomad (BNOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.69K USD. Ціна BNOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitNomad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.48 USD
- зміна ціни BitNomad протягом дня — -3.77%
- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD
Отримуйте оновлення цін BNOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNOM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitNomad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitNomad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitNomad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitNomad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.77%
|30 днів
|$ 0
|-33.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitNomad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-3.77%
-13.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNOM до AUD
A$--
|1 BNOM до GBP
￡--
|1 BNOM до EUR
€--
|1 BNOM до USD
$--
|1 BNOM до MYR
RM--
|1 BNOM до TRY
₺--
|1 BNOM до JPY
¥--
|1 BNOM до RUB
₽--
|1 BNOM до INR
₹--
|1 BNOM до IDR
Rp--
|1 BNOM до PHP
₱--
|1 BNOM до EGP
￡E.--
|1 BNOM до BRL
R$--
|1 BNOM до CAD
C$--
|1 BNOM до BDT
৳--
|1 BNOM до NGN
₦--
|1 BNOM до UAH
₴--
|1 BNOM до VES
Bs--
|1 BNOM до PKR
Rs--
|1 BNOM до KZT
₸--
|1 BNOM до THB
฿--
|1 BNOM до TWD
NT$--
|1 BNOM до CHF
Fr--
|1 BNOM до HKD
HK$--
|1 BNOM до MAD
.د.م--