Сьогоднішня ціна BitNomad (BNOM)

Поточна ціна BitNomad (BNOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.69K USD. Ціна BNOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitNomad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.48 USD

- зміна ціни BitNomad протягом дня — -3.77%

- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD

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