Токеноміка Bitnet (BTN) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitnet (BTN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitnet (BTN) Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Офіційний вебсайт: https://bitnet.money/ Whitepaper: https://bitnet.technology/papers Купити BTN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitnet (BTN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitnet (BTN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 92,79K $ 92,79K $ 92,79K Загальна пропозиція: $ 4,83M $ 4,83M $ 4,83M Циркуляційна пропозиція: $ 4,76M $ 4,76M $ 4,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 94,13K $ 94,13K $ 94,13K Історичний максимум: $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,01949344 $ 0,01949344 $ 0,01949344 Дізнайтеся більше про ціну Bitnet (BTN)

Токеноміка Bitnet (BTN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitnet (BTN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTN, досліджуйте ціну токена BTN в реальному часі!

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