Сьогоднішня ціна Bitnet IO (BIT)

Поточна ціна Bitnet IO (BIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.20K USD. Ціна BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitnet IO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.64 USD

- зміна ціни Bitnet IO протягом дня — -5.64%

- циркуляційна пропозиція – 1.50B USD

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