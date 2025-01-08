Сьогоднішня ціна Bitnet (BTN)

Поточна ціна Bitnet (BTN) сьогодні становить 0.04799998 USD з ринковою капіталізацією $ 179.72K USD. Ціна BTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitnet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.72K USD

- зміна ціни Bitnet протягом дня — -2.68%

- циркуляційна пропозиція – 3.74M USD

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