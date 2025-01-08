Ціна BitMinerX (BMX)
Поточна ціна BitMinerX (BMX) сьогодні становить 0.00717931 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitMinerX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.54 USD
- зміна ціни BitMinerX протягом дня — -4.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitMinerX до USD становила $ -0.000310112780890019.
За останні 30 днів зміна ціни BitMinerX до USD становила $ -0.0011653477.
За останні 60 днів зміна ціни BitMinerX до USD становила $ -0.0005798714.
За останні 90 днів зміна ціни BitMinerX до USD становила $ -0.001626122346252496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000310112780890019
|-4.14%
|30 днів
|$ -0.0011653477
|-16.23%
|60 днів
|$ -0.0005798714
|-8.07%
|90 днів
|$ -0.001626122346252496
|-18.46%
Останній аналіз цін BitMinerX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.14%
-1.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitMinerX is born out of the shared passion for mining and blockchain technology by three visionary entrepreneurs. BitMinerX is a mining-based project created by 3 individuals of Spanish origin who think for and on behalf of the investor. To put it simply, BitMinerX is an automatic Bitcoin distributor. Your Gateway to the Digital Future BitMinerX is born out of the shared passion for mining and blockchain technology by three visionary entrepreneurs. In an ever-evolving cryptocurrency market, our goal is to provide a sustainable and profitable solution for investors, making a difference in the way cryptocurrency mining is approached.
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