Сьогоднішня ціна BitMinerX (BMX)

Поточна ціна BitMinerX (BMX) сьогодні становить 0.00717931 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitMinerX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.54 USD

- зміна ціни BitMinerX протягом дня — -4.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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