Сьогоднішня ціна Bitmine xStock

Поточна ціна Bitmine xStock (BMNRX) сьогодні становить $ 18,84, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BMNRX до USD становить $ 18,84 за BMNRX.

Bitmine xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 128 122, з циркуляційною пропозицією у 59,90K BMNRX. Протягом останніх 24 годин BMNRX торгувався між $ 18,82 (мінімум) та $ 18,84 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 30,28, тоді як історичний мінімум — $ 12,91.

У короткостроковій динаміці BMNRX змінився на -- за останню годину та на +0,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 497,01.

Ринкова інформація щодо Bitmine xStock (BMNRX)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) $ 497,01$ 497,01 $ 497,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 72,76M$ 72,76M $ 72,76M Циркуляційне постачання 59,90K 59,90K 59,90K Загальна пропозиція 3 863 076,068742237 3 863 076,068742237 3 863 076,068742237

Поточна ринкова капіталізація Bitmine xStock — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 497,01. Циркуляційна пропозиція BMNRX — 59,90K, зі загальною пропозицією 3863076.068742237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,76M.