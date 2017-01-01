Токеноміка BitMart (BMX) Дізнайтеся ключову інформацію про BitMart (BMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BitMart (BMX) BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Офіційний вебсайт: https://www.bitmart.com/trade/en Купити BMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BitMart (BMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BitMart (BMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 95,12M $ 95,12M $ 95,12M Загальна пропозиція: $ 639,41M $ 639,41M $ 639,41M Циркуляційна пропозиція: $ 339,41M $ 339,41M $ 339,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 179,20M $ 179,20M $ 179,20M Історичний максимум: $ 0,619048 $ 0,619048 $ 0,619048 Історичний мінімум: $ 0,00672692 $ 0,00672692 $ 0,00672692 Поточна ціна: $ 0,280345 $ 0,280345 $ 0,280345 Дізнайтеся більше про ціну BitMart (BMX)

Токеноміка BitMart (BMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BitMart (BMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BMX, досліджуйте ціну токена BMX в реальному часі!

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