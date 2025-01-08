Ціна Bitmark (MARKS)
Поточна ціна Bitmark (MARKS) сьогодні становить 0.00291301 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitmark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD
- зміна ціни Bitmark протягом дня — -4.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitmark до USD становила $ -0.000143895666926517.
За останні 30 днів зміна ціни Bitmark до USD становила $ -0.0000707188.
За останні 60 днів зміна ціни Bitmark до USD становила $ +0.0007929921.
За останні 90 днів зміна ціни Bitmark до USD становила $ +0.001088672386617805.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000143895666926517
|-4.70%
|30 днів
|$ -0.0000707188
|-2.42%
|60 днів
|$ +0.0007929921
|+27.22%
|90 днів
|$ +0.001088672386617805
|+59.67%
Останній аналіз цін Bitmark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-4.70%
+3.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Bitmark is an initiative to create an every day use alternative currency. Its main project is Marking, an adoption program which fuses reputation+currency. Marking enables people to apply crypto currency simply to every aspect of their lives. Marks work as a reputation systems such as scores, karma, and likes. 'Marking' defines the process of giving reputation, giving someone a mark for something they have created, offered, or shared. Marking is a process which any person can easily do, no harder than clicking a like button. Marks are not only reputation but also a measurement of value and they are earned by every day actions and creations.
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