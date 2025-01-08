Сьогоднішня ціна Bitmark (MARKS)

Поточна ціна Bitmark (MARKS) сьогодні становить 0.00291301 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitmark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD

- зміна ціни Bitmark протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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