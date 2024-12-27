Ціна Bitlocus (BTL)
Поточна ціна Bitlocus (BTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.98K USD. Ціна BTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitlocus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.46 USD
- зміна ціни Bitlocus протягом дня — +10.61%
- циркуляційна пропозиція – 495.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitlocus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitlocus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitlocus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitlocus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.61%
|30 днів
|$ 0
|-10.35%
|60 днів
|$ 0
|-0.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitlocus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+10.61%
-4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitlocus 'Fiat-DeFi Investments Management Platform' is a complete investing ecosystem that allows end users to invest their fiat assets into DeFi space easily without actually directly interacting with crypto. The platform will be built on existing centralized exchange (Bitlocus CEX, established in 2018), which is fully AML and KYC-compliant and has a few fiat deposit/withdrawal options. Bitlocus is in partnership with Payrico, a crypto-friendly banking service (EMI, Electronic Money Institution; licenced in Lithuania, EU) as well as Ginger Fund (crypto-oriented hedge fund and liquidity provider). End users are provided with Tier 1 investment options from trusted DeFi projects that will be categorized based on their risk level. There will also be a guarantee fund option for DeFi investments made via Bitlocus platform.
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