Сьогоднішня ціна Bitlocus (BTL)

Поточна ціна Bitlocus (BTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.98K USD. Ціна BTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitlocus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.46 USD

- зміна ціни Bitlocus протягом дня — +10.61%

- циркуляційна пропозиція – 495.31M USD

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