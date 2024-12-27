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Ціна Bitkub Coin (KUB)

USD

Графік ціни Bitkub Coin (KUB) в реальному часі

$2.05
$2.05$2.05
+1.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Bitkub Coin (KUB)

Поточна ціна Bitkub Coin (KUB) сьогодні становить 2.05 USD з ринковою капіталізацією $ 181.85M USD. Ціна KUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitkub Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.14K USD
- зміна ціни Bitkub Coin протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 88.85M USD

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Цінові показники Bitkub Coin (KUB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ +0.027201.
За останні 30 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ -0.3524616250.
За останні 60 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ -0.1279700200.
За останні 90 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ +0.2183707820322933.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.027201+1.35%
30 днів$ -0.3524616250-17.19%
60 днів$ -0.1279700200-6.24%
90 днів$ +0.2183707820322933+11.92%

Аналіз цін Bitkub Coin (KUB)

Останній аналіз цін Bitkub Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 2.06
$ 2.06$ 2.06

$ 17.24
$ 17.24$ 17.24

+0.12%

+1.35%

+2.49%

Ринкова інформація Bitkub Coin (KUB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 181.85M
$ 181.85M$ 181.85M

$ 480.14K
$ 480.14K$ 480.14K

88.85M
88.85M 88.85M

Що таке Bitkub Coin ( KUB)

Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.

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Ресурс Bitkub Coin (KUB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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