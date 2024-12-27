Сьогоднішня ціна Bitkub Coin (KUB)

Поточна ціна Bitkub Coin (KUB) сьогодні становить 2.05 USD з ринковою капіталізацією $ 181.85M USD. Ціна KUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitkub Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.14K USD

- зміна ціни Bitkub Coin протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 88.85M USD

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