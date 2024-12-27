Ціна Bitkub Coin (KUB)
Поточна ціна Bitkub Coin (KUB) сьогодні становить 2.05 USD з ринковою капіталізацією $ 181.85M USD. Ціна KUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitkub Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.14K USD
- зміна ціни Bitkub Coin протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 88.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ +0.027201.
За останні 30 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ -0.3524616250.
За останні 60 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ -0.1279700200.
За останні 90 днів зміна ціни Bitkub Coin до USD становила $ +0.2183707820322933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.027201
|+1.35%
|30 днів
|$ -0.3524616250
|-17.19%
|60 днів
|$ -0.1279700200
|-6.24%
|90 днів
|$ +0.2183707820322933
|+11.92%
Останній аналіз цін Bitkub Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.35%
+2.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.
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