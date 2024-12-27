Сьогоднішня ціна BitKan (KAN)

Поточна ціна BitKan (KAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна KAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitKan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.45K USD

- зміна ціни BitKan протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 5.45B USD

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