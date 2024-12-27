Ціна BitKan (KAN)
Поточна ціна BitKan (KAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна KAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitKan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.45K USD
- зміна ціни BitKan протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 5.45B USD
Отримуйте оновлення цін KAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KAN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitKan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitKan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitKan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitKan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|+8.72%
|60 днів
|$ 0
|+5.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitKan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.01%
+0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BITKAN as an App serving cryptocurrency users and integrating market, information, mining monitoring and wallet, it provides four language versions, namely Chinese, English, Russian and Japanese. Now it has more than 5 million users from 170 countries around the world. BITKAN provides quotations and candlestick charts of more than 2,200 kinds of cryptocurrencies from more than 50 major cryptocurrency exchanges around the world. It has achieved News cooperation with more than 70 international media. The daily news updates are over 300, and the daily reads of the News section are over 500 thousand. BITKAN provides wallet services for digital asset transfer, such as BTC, BCH, DASH, ETH, SAFE, and it has provided stable and secure wallet service for the assets of 170,000 users. The team will launch the first blockchain-concentrated community around the blockchain industry based on the BITKAN platform: K Site. The community will encourage users to produce high-quality contents, and users can get profits in the form of cryptocurrencies by publishing high-quality contents. The communities created by users in the community will be presented in the form of "K Site". The creators can set up the "K Site" to pay for admission or join for free. By composing high-quality contents, it can attract other users to join in and form their own "K Sites". Users having joined in can read the contents of the "circle" or post their own content in the "circle". On the other hand, users can also set a certain content for paid reading, the more people who read, the greater the income. Users can also reward the content to encourage the author to continue to compose more and better content. KAN will be used to pay for the platform services of BITKAN. If a user keeps sufficient amount of KAN will enjoy a certain percentage discount for service fees, and service fees will be deducted from KAN. The main project team comes from BITKAN, which currently provides price monitoring, news and information, mining monitoring, wallet and other services for cryptocurrencies. Users can store cryptocurrencies simply, conveniently and safely through the BITKAN app. At the same time, they can check the market price of cryptocurrencies of major exchanges in real time, get timely and fresh industry information at home and abroad, and set up price reminders by BITKAN app. And it has real-time mining monitoring, which allows you to master the running condition of the mining machine whenever and wherever possible. The token is called "KAN". A strict limit of 10 billion KAN will be issued, and will never be increased. KAN will be issued according to the Ethereum ERC 20 standard. KAN's profit comes mainly from the payment fees, exchange fees and membership service fees from the BITKAN platform. BITKAN is already online. The team is currently developing the "K Site" feature which is a decentralized crytocurrency-concentrated & content payment community. KAN will be online as the same time as the "K Site" feature, which is scheduled in May 2018.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KAN до AUD
A$--
|1 KAN до GBP
￡--
|1 KAN до EUR
€--
|1 KAN до USD
$--
|1 KAN до MYR
RM--
|1 KAN до TRY
₺--
|1 KAN до JPY
¥--
|1 KAN до RUB
₽--
|1 KAN до INR
₹--
|1 KAN до IDR
Rp--
|1 KAN до PHP
₱--
|1 KAN до EGP
￡E.--
|1 KAN до BRL
R$--
|1 KAN до CAD
C$--
|1 KAN до BDT
৳--
|1 KAN до NGN
₦--
|1 KAN до UAH
₴--
|1 KAN до VES
Bs--
|1 KAN до PKR
Rs--
|1 KAN до KZT
₸--
|1 KAN до THB
฿--
|1 KAN до TWD
NT$--
|1 KAN до CHF
Fr--
|1 KAN до HKD
HK$--
|1 KAN до MAD
.د.م--