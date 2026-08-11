Сьогоднішня ціна BITIZENS

Поточна ціна BITIZENS (BPEG) сьогодні становить $ 1.3, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BPEG до USD становить $ 1.3 за BPEG.

BITIZENS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,951.56, з циркуляційною пропозицією у 10.00K BPEG. Протягом останніх 24 годин BPEG торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13.26, тоді як історичний мінімум — $ 1.26.

У короткостроковій динаміці BPEG змінився на -- за останню годину та на -9.27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 25.90.

Ринкова інформація щодо BITIZENS (BPEG)

Ринкова капіталізація $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Обсяг (за 24 год) $ 25.90$ 25.90 $ 25.90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Циркуляційне постачання 10.00K 10.00K 10.00K Загальна пропозиція 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Поточна ринкова капіталізація BITIZENS — $ 12.95K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 25.90. Циркуляційна пропозиція BPEG — 10.00K, зі загальною пропозицією 10000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.95K.