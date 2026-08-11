Сьогоднішня ціна Bitgo xStock

Поточна ціна Bitgo xStock (BTGOX) сьогодні становить $ 5.04, зі зміною 75.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTGOX до USD становить $ 5.04 за BTGOX.

Bitgo xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 128,288, з циркуляційною пропозицією у 25.43K BTGOX. Протягом останніх 24 годин BTGOX торгувався між $ 5.04 (мінімум) та $ 20.27 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 20.27, тоді як історичний мінімум — $ 1.5.

У короткостроковій динаміці BTGOX змінився на -- за останню годину та на +4.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 146.32.

Ринкова інформація щодо Bitgo xStock (BTGOX)

Ринкова капіталізація $ 128.29K$ 128.29K $ 128.29K Обсяг (за 24 год) $ 146.32$ 146.32 $ 146.32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Циркуляційне постачання 25.43K 25.43K 25.43K Загальна пропозиція 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

Поточна ринкова капіталізація Bitgo xStock — $ 128.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 146.32. Циркуляційна пропозиція BTGOX — 25.43K, зі загальною пропозицією 3896962.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.74M.