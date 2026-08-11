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Поточна ціна Bitgo xStock сьогодні становить 5.04 USD. Ринкова капіталізація BTGOX становить 128,288 USD. Відстежуйте оновлення цін BTGOX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bitgo xStock сьогодні становить 5.04 USD. Ринкова капіталізація BTGOX становить 128,288 USD. Відстежуйте оновлення цін BTGOX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BTGOX

Інформація про ціну BTGOX

Що таке BTGOX

Офіційний вебсайт BTGOX

Токеноміка BTGOX

Прогноз ціни BTGOX

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Ціна Bitgo xStock (BTGOX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BTGOX до USD:

$5.04
$5.04$5.04
-0.75%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitgo xStock (BTGOX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:37:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bitgo xStock

Поточна ціна Bitgo xStock (BTGOX) сьогодні становить $ 5.04, зі зміною 75.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTGOX до USD становить $ 5.04 за BTGOX.

Bitgo xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 128,288, з циркуляційною пропозицією у 25.43K BTGOX. Протягом останніх 24 годин BTGOX торгувався між $ 5.04 (мінімум) та $ 20.27 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 20.27, тоді як історичний мінімум — $ 1.5.

У короткостроковій динаміці BTGOX змінився на -- за останню годину та на +4.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 146.32.

Ринкова інформація щодо Bitgo xStock (BTGOX)

$ 128.29K
$ 128.29K$ 128.29K

$ 146.32
$ 146.32$ 146.32

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

25.43K
25.43K 25.43K

3,896,962.0
3,896,962.0 3,896,962.0

Поточна ринкова капіталізація Bitgo xStock — $ 128.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 146.32. Циркуляційна пропозиція BTGOX — 25.43K, зі загальною пропозицією 3896962.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.74M.

Історія ціни Bitgo xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 5.04
$ 5.04$ 5.04
Мін. за 24 год
$ 20.27
$ 20.27$ 20.27
Макс. за 24 год

$ 5.04
$ 5.04$ 5.04

$ 20.27
$ 20.27$ 20.27

$ 20.27
$ 20.27$ 20.27

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

--

-75.10%

+4.13%

+4.13%

Історія ціни Bitgo xStock (BTGOX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitgo xStock до USD становила $ -15.221209875134413.
За останні 30 днів зміна ціни Bitgo xStock до USD становила $ -0.0690409440.
За останні 60 днів зміна ціни Bitgo xStock до USD становила $ -0.5040000000.
За останні 90 днів зміна ціни Bitgo xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -15.221209875134413-75.10%
30 днів$ -0.0690409440-1.36%
60 днів$ -0.5040000000-10.00%
90 днів----

Прогноз ціни Bitgo xStock

Прогноз ціни Bitgo xStock (BTGOX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BTGOX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Bitgo xStock (BTGOX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bitgo xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bitgo xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BTGOX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bitgo xStock.

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Ресурс Bitgo xStock (BTGOX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Assets

Про Bitgo xStock

Які торговельні права зараз має Bitgo xStock?

Поточна ціна: ₴222.1645911125760000, з рухом ціни -75.10% за останні 24 години.

Чи привертає BTGOX увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Bitgo xStock?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо BTGOX?

З кількістю токенів 25431.71212276506 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Bitgo xStock порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴893.5071948118880000 та ATL — ₴66.120414021600000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Bitgo xStock сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Bitgo xStock.

Люди також запитують: Інші запитання про Bitgo xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:37:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitgo xStock (BTGOX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00852
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+47.61%

DAPPOS

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$0.51552
$0.51552$0.51552

+35.00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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