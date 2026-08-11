Сьогоднішня ціна Bitget Wrapped BTC

Поточна ціна Bitget Wrapped BTC (BGBTC) сьогодні становить $ 63,996, зі зміною 1.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BGBTC до USD становить $ 63,996 за BGBTC.

Bitget Wrapped BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50,172,840, з циркуляційною пропозицією у 784.00 BGBTC. Протягом останніх 24 годин BGBTC торгувався між $ 63,757 (мінімум) та $ 65,297 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 82,700, тоді як історичний мінімум — $ 58,296.

У короткостроковій динаміці BGBTC змінився на +0.03% за останню годину та на +0.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 374.66K.

Ринкова інформація щодо Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Ринкова капіталізація $ 50.17M$ 50.17M $ 50.17M Обсяг (за 24 год) $ 374.66K$ 374.66K $ 374.66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50.17M$ 50.17M $ 50.17M Циркуляційне постачання 784.00 784.00 784.00 Загальна пропозиція 784.0 784.0 784.0

Поточна ринкова капіталізація Bitget Wrapped BTC — $ 50.17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 374.66K. Циркуляційна пропозиція BGBTC — 784.00, зі загальною пропозицією 784.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50.17M.