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Поточна ціна Bitget Wrapped BTC сьогодні становить 63,996 USD. Ринкова капіталізація BGBTC становить 50,172,840 USD. Відстежуйте оновлення цін BGBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bitget Wrapped BTC сьогодні становить 63,996 USD. Ринкова капіталізація BGBTC становить 50,172,840 USD. Відстежуйте оновлення цін BGBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BGBTC

Інформація про ціну BGBTC

Що таке BGBTC

Офіційний вебсайт BGBTC

Токеноміка BGBTC

Прогноз ціни BGBTC

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Ціна Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BGBTC до USD:

$64,034
$64,034$64,034
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitget Wrapped BTC (BGBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:53:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bitget Wrapped BTC

Поточна ціна Bitget Wrapped BTC (BGBTC) сьогодні становить $ 63,996, зі зміною 1.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BGBTC до USD становить $ 63,996 за BGBTC.

Bitget Wrapped BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50,172,840, з циркуляційною пропозицією у 784.00 BGBTC. Протягом останніх 24 годин BGBTC торгувався між $ 63,757 (мінімум) та $ 65,297 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 82,700, тоді як історичний мінімум — $ 58,296.

У короткостроковій динаміці BGBTC змінився на +0.03% за останню годину та на +0.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 374.66K.

Ринкова інформація щодо Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

$ 50.17M
$ 50.17M$ 50.17M

$ 374.66K
$ 374.66K$ 374.66K

$ 50.17M
$ 50.17M$ 50.17M

784.00
784.00 784.00

784.0
784.0 784.0

Поточна ринкова капіталізація Bitget Wrapped BTC — $ 50.17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 374.66K. Циркуляційна пропозиція BGBTC — 784.00, зі загальною пропозицією 784.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50.17M.

Історія ціни Bitget Wrapped BTC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 63,757
$ 63,757$ 63,757
Мін. за 24 год
$ 65,297
$ 65,297$ 65,297
Макс. за 24 год

$ 63,757
$ 63,757$ 63,757

$ 65,297
$ 65,297$ 65,297

$ 82,700
$ 82,700$ 82,700

$ 58,296
$ 58,296$ 58,296

+0.03%

-1.62%

+0.05%

+0.05%

Історія ціни Bitget Wrapped BTC (BGBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitget Wrapped BTC до USD становила $ -1,054.1825935811066.
За останні 30 днів зміна ціни Bitget Wrapped BTC до USD становила $ -90.7591272000.
За останні 60 днів зміна ціни Bitget Wrapped BTC до USD становила $ +314.2651572000.
За останні 90 днів зміна ціни Bitget Wrapped BTC до USD становила $ +0.03012990679.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,054.1825935811066-1.62%
30 днів$ -90.7591272000-0.14%
60 днів$ +314.2651572000+0.49%
90 днів$ +0.03012990679+0.00%

Прогноз ціни Bitget Wrapped BTC

Прогноз ціни Bitget Wrapped BTC (BGBTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BGBTC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Bitget Wrapped BTC (BGBTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bitget Wrapped BTC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bitget Wrapped BTC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BGBTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bitget Wrapped BTC.

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Ресурс Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemWrapped-Tokens

Про Bitget Wrapped BTC

Яка зараз ціна Bitget Wrapped BTC?

Bitget Wrapped BTC торгують за ₴2820650.75854297536000, зміна ціни за останні 24 години становить -1.62%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Bitget Wrapped BTC становить ₴3645037.46689643200000, тоді як ATL — ₴2569420.84849086336000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка BGBTC сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2211389136.88754509440000, що розміщує актив на #424 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Bitget Wrapped BTC?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до BGBTC.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 784.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Bitget Wrapped BTC?

Bitget Wrapped BTC належить до класифікації Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію BGBTC?

Робота в мережі -- дозволяє BGBTC використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Bitget Wrapped BTC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:53:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Bitget Wrapped BTC

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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