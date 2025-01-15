Ціна Bitget Wallet Token (BWB)
Поточна ціна Bitget Wallet Token (BWB) сьогодні становить 0.577548 USD з ринковою капіталізацією $ 82.33M USD. Ціна BWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitget Wallet Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 957.93 USD
- зміна ціни Bitget Wallet Token протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 142.92M USD
Отримуйте оновлення цін BWB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BWB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitget Wallet Token до USD становила $ +0.00908493.
За останні 30 днів зміна ціни Bitget Wallet Token до USD становила $ +0.3129223792.
За останні 60 днів зміна ціни Bitget Wallet Token до USD становила $ +0.5869087247.
За останні 90 днів зміна ціни Bitget Wallet Token до USD становила $ +0.2454953770640255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00908493
|+1.60%
|30 днів
|$ +0.3129223792
|+54.18%
|60 днів
|$ +0.5869087247
|+101.62%
|90 днів
|$ +0.2454953770640255
|+73.93%
Останній аналіз цін Bitget Wallet Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
+1.60%
+11.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitget Wallet has accumulated over 20 million users worldwide ever since its establishment in 2018, becoming one of the largest non-custodial wallets globally. In April 2024, Bitget Wallet's Swap trading order volume and transactions surpassed even that of MetaMask, reaching new historic highs and marking a pivotal milestone in the platform's growth. Today, Bitget Wallet stands as more than just a wallet - it has evolved into a robust decentralized ecosystem platform poised to embark on the next chapter in its evolutionary journey as Bitget On-Chain Layer. Complementing Bitget Wallet's evolution is BWB, Bitget Wallet's very own official ecosystem token and the native token of Bitget On-Chain Layer. BWB serves multiple purposes within the Bitget Wallet ecosystem, primarily: - Community governance; - Staking; - Payment of multi-chain gas fees upon the release of the AA wallet; - Access to Bitget Wallet's Launchpad and Bitget's platform events; - Access to Fair Launchpool and GetDrop airdrop events; and - Eligibility for Bitget On-Chain Layer ecosystem project airdrops.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BWB до AUD
A$0.9240768
|1 BWB до GBP
￡0.46781388
|1 BWB до EUR
€0.55444608
|1 BWB до USD
$0.577548
|1 BWB до MYR
RM2.59319052
|1 BWB до TRY
₺20.47985208
|1 BWB до JPY
¥90.32273172
|1 BWB до RUB
₽59.23909836
|1 BWB до INR
₹49.8712698
|1 BWB до IDR
Rp9,467.99848512
|1 BWB до PHP
₱33.76345608
|1 BWB до EGP
￡E.29.1372966
|1 BWB до BRL
R$3.4941654
|1 BWB до CAD
C$0.82589364
|1 BWB до BDT
৳69.86020608
|1 BWB до NGN
₦898.2026496
|1 BWB до UAH
₴24.30321984
|1 BWB до VES
Bs30.610044
|1 BWB до PKR
Rs160.82979156
|1 BWB до KZT
₸304.93379304
|1 BWB до THB
฿19.96583436
|1 BWB до TWD
NT$19.02443112
|1 BWB до CHF
Fr0.52556868
|1 BWB до HKD
HK$4.49332344
|1 BWB до MAD
.د.م5.78125548