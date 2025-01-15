Сьогоднішня ціна Bitget Wallet Token (BWB)

Поточна ціна Bitget Wallet Token (BWB) сьогодні становить 0.577548 USD з ринковою капіталізацією $ 82.33M USD. Ціна BWB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitget Wallet Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 957.93 USD

- зміна ціни Bitget Wallet Token протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 142.92M USD

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