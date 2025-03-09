Ціна Bitget Staked SOL (BGSOL)
Поточна ціна Bitget Staked SOL (BGSOL) сьогодні становить 147.05 USD з ринковою капіталізацією $ 12.77M USD. Ціна BGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitget Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46M USD
- зміна ціни Bitget Staked SOL протягом дня — -6.08%
- циркуляційна пропозиція – 87.09K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitget Staked SOL до USD становила $ -9.5232578283996.
За останні 30 днів зміна ціни Bitget Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitget Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitget Staked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -9.5232578283996
|-6.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitget Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-6.08%
-1.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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