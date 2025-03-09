Сьогоднішня ціна Bitget Staked SOL (BGSOL)

Поточна ціна Bitget Staked SOL (BGSOL) сьогодні становить 147.05 USD з ринковою капіталізацією $ 12.77M USD. Ціна BGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitget Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46M USD

- зміна ціни Bitget Staked SOL протягом дня — -6.08%

- циркуляційна пропозиція – 87.09K USD

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