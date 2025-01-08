Ціна BitGate (BITG)
Поточна ціна BitGate (BITG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitGate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.25 USD
- зміна ціни BitGate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitGate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitGate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitGate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitGate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5.43%
|60 днів
|$ 0
|+29.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitGate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Live your day-to-day paying with crypto. What is BitGate? BitGate emerges as a revolutionary platform within the realm of e-commerce, designed to effectively meet contemporary demands for privacy, security, and efficient use of crypto assets in everyday transactions. This comprehensive solution, based on blockchain technology, has been meticulously crafted to function as a 100% decentralized marketplace, where users can make completely anonymous purchases, without revealing personal data or compromising their financial security. Through BitGate, users gain access to a diverse catalog of products and services, including globally recognized brand gift cards, unique experiences, and a variety of goods and services essential for daily life. The heart of BitGate beats with the rhythm of blockchain innovation, where each transaction is not only secure by design but also promotes a fair and transparent trading ecosystem while maintaining user integrity and privacy as its highest priority.
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