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Поточна ціна BitFi USD сьогодні становить 0,985638 USD. Ринкова капіталізація BFUSD становить 683 230 USD. Відстежуйте оновлення цін BFUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BitFi USD сьогодні становить 0,985638 USD. Ринкова капіталізація BFUSD становить 683 230 USD. Відстежуйте оновлення цін BFUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна BitFi USD (BFUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BFUSD до USD:

$0,985638
$0,985638$0,985638
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BitFi USD (BFUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:37:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BitFi USD

Поточна ціна BitFi USD (BFUSD) сьогодні становить $ 0,985638, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BFUSD до USD становить $ 0,985638 за BFUSD.

BitFi USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 683 230, з циркуляційною пропозицією у 459,91K BFUSD. Протягом останніх 24 годин BFUSD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,02, тоді як історичний мінімум — $ 0,937227.

У короткостроковій динаміці BFUSD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20,11.

Ринкова інформація щодо BitFi USD (BFUSD)

$ 683,23K
$ 683,23K$ 683,23K

$ 20,11
$ 20,11$ 20,11

$ 683,23K
$ 683,23K$ 683,23K

459,91K
459,91K 459,91K

459 911,622416
459 911,622416 459 911,622416

Поточна ринкова капіталізація BitFi USD — $ 683,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20,11. Циркуляційна пропозиція BFUSD — 459,91K, зі загальною пропозицією 459911.622416. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683,23K.

Історія ціни BitFi USD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,02
$ 1,02$ 1,02

$ 0,937227
$ 0,937227$ 0,937227

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни BitFi USD (BFUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitFi USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitFi USD до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни BitFi USD до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни BitFi USD до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів----

Прогноз ціни BitFi USD

Прогноз ціни BitFi USD (BFUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BFUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BitFi USD (BFUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BitFi USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BitFi USD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BFUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BitFi USD.

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Ресурс BitFi USD (BFUSD)

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Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemStablecoinsSynthetic Dollar

Про BitFi USD

Яка зараз ціна BitFi USD?

BitFi USD торгують за ₴43.44719509028118720000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BFUSD порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BFUSD перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як BitFi USD виглядає у порівнянні з токенами категорії Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar?

У сегменті Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar BFUSD демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація BitFi USD?

Ринкова капіталізація ₴30116966.98131851200000 розташовує BFUSD на #3381 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BFUSD?

BitFi USD згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BFUSD?

З 459911.622416 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про BitFi USD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:37:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BitFi USD (BFUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00852
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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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