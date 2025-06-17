Сьогоднішня ціна BitEqual (BTE)

Поточна ціна BitEqual (BTE) сьогодні становить 5,54 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitEqual:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BitEqual протягом дня — +4,23%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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