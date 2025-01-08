Сьогоднішня ціна Bitenium (BT)

Поточна ціна Bitenium (BT) сьогодні становить 0.00100053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitenium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63K USD

- зміна ціни Bitenium протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BT.