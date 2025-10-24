Актуальна ціна Bitecoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitecoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITE на MEXC вже зараз.

Докладніше про BITE

Інформація про ціну BITE

Офіційний вебсайт BITE

Токеноміка BITE

Прогноз ціни BITE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Bitecoin

Ціна Bitecoin (BITE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BITE до USD:

$0,00022579
$0,00022579$0,00022579
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitecoin (BITE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitecoin (BITE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,051432
$ 0,051432$ 0,051432

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Bitecoin (BITE) становить --. За останні 24 години BITE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITE становить $ 0,051432, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitecoin (BITE)

$ 94,99K
$ 94,99K$ 94,99K

--
----

$ 94,99K
$ 94,99K$ 94,99K

420,69M
420,69M 420,69M

420 690 000,0
420 690 000,0 420 690 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitecoin — $ 94,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITE — 420,69M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 94,99K.

Історія ціни Bitecoin (BITE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitecoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-6,66%
60 днів$ 0-23,69%
90 днів$ 0--

Що таке Bitecoin (BITE)

Bitecoin is your shortcut to bitcoin with that etf polish. Real BTC exposure, none of the cold wallet drama. Real market moves, but tighter, smarter, faster.This ain’t some random alt. it’s BTC dna with etf armor. Bitecoin moves with BTC, but smoother, cleaner, no stress. it’s giving secure gains with main character energy. And today? it’s proving that bite-sized might be better than the whole bag. Don’t just watch the charts. be the move.Mint the moment. hold the future.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitecoin (BITE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitecoin (USD)

Скільки коштуватиме Bitecoin (BITE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitecoin (BITE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitecoin.

Перегляньте прогноз ціни Bitecoin вже зараз!

BITE до місцевих валют

Токеноміка Bitecoin (BITE)

Розуміння токеноміки Bitecoin (BITE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BITE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitecoin (BITE)

Скільки сьогодні коштує Bitecoin (BITE)?
Актуальна ціна BITE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BITE до USD?
Поточна ціна BITE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitecoin?
Ринкова капіталізація BITE — $ 94,99K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BITE?
Циркуляційна пропозиція BITE — 420,69M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BITE?
BITE досяг історичної максимальної ціни у 0,051432 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BITE?
Історична мінімальна ціна BITE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BITE?
Актуальний обсяг торгівлі BITE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BITE цього року?
BITE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BITE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitecoin (BITE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.