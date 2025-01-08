Сьогоднішня ціна bitdog (BITDOG)

Поточна ціна bitdog (BITDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.89K USD. Ціна BITDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bitdog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD

- зміна ціни bitdog протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.36M USD

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