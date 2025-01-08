Ціна bitdog (BITDOG)
Поточна ціна bitdog (BITDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.89K USD. Ціна BITDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bitdog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни bitdog протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.36M USD
Отримуйте оновлення цін BITDOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BITDOG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bitdog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bitdog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bitdog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bitdog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.71%
|30 днів
|$ 0
|-43.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bitdog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-7.71%
+2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BITDOG до AUD
A$--
|1 BITDOG до GBP
￡--
|1 BITDOG до EUR
€--
|1 BITDOG до USD
$--
|1 BITDOG до MYR
RM--
|1 BITDOG до TRY
₺--
|1 BITDOG до JPY
¥--
|1 BITDOG до RUB
₽--
|1 BITDOG до INR
₹--
|1 BITDOG до IDR
Rp--
|1 BITDOG до PHP
₱--
|1 BITDOG до EGP
￡E.--
|1 BITDOG до BRL
R$--
|1 BITDOG до CAD
C$--
|1 BITDOG до BDT
৳--
|1 BITDOG до NGN
₦--
|1 BITDOG до UAH
₴--
|1 BITDOG до VES
Bs--
|1 BITDOG до PKR
Rs--
|1 BITDOG до KZT
₸--
|1 BITDOG до THB
฿--
|1 BITDOG до TWD
NT$--
|1 BITDOG до CHF
Fr--
|1 BITDOG до HKD
HK$--
|1 BITDOG до MAD
.د.م--