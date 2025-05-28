Сьогоднішня ціна BitDoctorAI (AIDD)

Поточна ціна BitDoctorAI (AIDD) сьогодні становить 0.00491622 USD з ринковою капіталізацією $ 979.51K USD. Ціна AIDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitDoctorAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BitDoctorAI протягом дня — +5.14%

- циркуляційна пропозиція – 199.25M USD

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