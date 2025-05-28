Ціна BitDoctorAI (AIDD)
Поточна ціна BitDoctorAI (AIDD) сьогодні становить 0.00491622 USD з ринковою капіталізацією $ 979.51K USD. Ціна AIDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitDoctorAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BitDoctorAI протягом дня — +5.14%
- циркуляційна пропозиція – 199.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitDoctorAI до USD становила $ +0.00024013.
За останні 30 днів зміна ціни BitDoctorAI до USD становила $ +0.0002027414.
За останні 60 днів зміна ціни BitDoctorAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitDoctorAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024013
|+5.14%
|30 днів
|$ +0.0002027414
|+4.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitDoctorAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+5.14%
+6.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.
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