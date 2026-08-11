Сьогоднішня ціна Bitdealer

Поточна ціна Bitdealer (BIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIT до USD становить $ 0 за BIT.

Bitdealer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 102,890, з циркуляційною пропозицією у 284.29M BIT. Протягом останніх 24 годин BIT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03448635, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BIT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.29.

Ринкова інформація щодо Bitdealer (BIT)

Ринкова капіталізація $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K Обсяг (за 24 год) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K Циркуляційне постачання 284.29M 284.29M 284.29M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bitdealer — $ 102.89K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.29. Циркуляційна пропозиція BIT — 284.29M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 361.92K.